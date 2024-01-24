За что одесские коммунальщики получили президентские награды

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Виктор Швец — мастер с многолетним опытом, более 18 лет работает в Коммунальном предприятии КП «ЖКС «Фонтанский» и зарекомендовал себя как ответственный и инициативный человек. В эти трудные времена он не стоял в стороне, а принимал непосредственное участие в аварийно-восстановительных работах и ликвидации последствий вражеских атак на Одессу.

Нугзар Горелишвили почти 6 лет работает на предприятии машинистом 18-метровой автобашни. Коммунальщик участвовал в восстановлении критической инфраструктуры Херсона и ликвидации последствий вражеских атак на Одессу.

Как сообщала «Одесская жизнь», коммунальщика из Одессы Валерия Лукашова президент Украины наградил медалью «За спасенную жизнь». Ведь 29 декабря 2023 года Валерий Лукашов был одним из первых, кто бросился спасать людей к трехэтажке, разрушенной российской ракетой.

Также была награждена Мария Татарова – она получила награду президента «За оборону Украины». Она принимала непосредственное участие в аварийно-восстановительных работах и ​​ликвидации последствий вражеских атак на Одессу.