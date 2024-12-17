Одеські тролейбуси №9 та №10 сьогодні змінюють маршрути

У вівторок, 17 грудня, у зв’язку з ремонтними роботами, які проводять ДТЕК Одеські електромережі на вулиці Космонавтів, тимчасово змінено маршрути руху тролейбусів №9 і №10.
Про це повідомляє КП “Одесміськелектротранс”.
Тролейбус №9: вул. Рішельєвська – вул. Суднобудівна.
Тролейбус №10: вул. Приморська – вул. Суднобудівна.
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Нагадаємо, розпочався демонтаж трамвайної лінії на узвозі Віталія Блажка (Маринеско). Як повідомляло «Одеське життя», на цей час зміняться маршрути трамваїв №3 та №7, а також ряду міських маршруток.