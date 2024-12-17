Одесские троллейбусы №9 и №10 сегодня меняют маршруты

Во вторник, 17 декабря, в связи с ремонтными работами, проводимыми ДТЭК Одесские электросети на улице Космонавтов, временно изменены маршруты движения троллейбусов №9 и №10.
Об этом сообщает КП «Одесгорэлектротранс».
Троллейбус №9: ул. Ришельевская — ул. Судостроительная.
Троллейбус №10: ул. Приморская — ул. Судостроительная.
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Напомним, начался демонтаж трамвайной линии на спуске Виталия Блажко (Маринеско). Как сообщала «Одесская жизнь», на это время изменятся маршруты трамваев №3 и №7, а также ряда городских маршруток.