Застосунок одеських розробників став найпопулярнішим в країні: українці масово завантажують єППО

Застосунок одеських розробників єППО очолило рейтинг найпопулярніших мобільних додатків в Україні. Застосунок обійшов такі популярні соцмережі й месенджери як Телеграм, TikTok і Instagram.

Про це повідомив Геннадій Сульдін, координатор волонтерської групи “Технарі”, яка й розробила цей мобільний додаток.

Користувачі мобільним додатком єППО допомагають військовим виявляти напрямок ракет і дронів, які пролітають біля них. А після нещодавніх оновлень у додатку, тепер користувачі ще й отримують про небезпеку прильотів конкретно в їхньому районі.

Наразі єППО перебуває на першому місці в рейтингу безоплатних застосунків на смартфони з операційною системою Android, повідомив Геннадій Сульдін.

Нагадаємо, що два тижні тому в єППО близько 337 000 користувачів. За словами Сульдіна, після доєднання ще 45-50 тисяч нових єППОшників точність обчислень та ефективність персональних попереджень буде підвищена, і багато людей залишаться живими та здоровими.

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