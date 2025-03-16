Подружжя купило квартиру три роки тому. До цього вони мешкали у приватному будинку. Там на ділянці лише троянд у них було понад шістдесят кущів, а ще безліч інших квітів.

Зробивши ремонт у квартирі, Марія та Сергій просто не могли дивитися на те, що коїться під вікнами – там була яма з будівельним сміттям, що заросла бур’яном. І це у центрі міста.

Подружжя вирішило зробити клумбу, причому таку, щоб квіти радували всіх з весни до пізньої осені.

Розпочавши роботу, Сергій ловив на собі здивовані погляди. Знайомі цікавилися – що він робить? Він жартував: «П’ятнадцять діб відпрацьовую».

Якось за роботою подружжя побачив поліцейський офіцер громади Григорій Лунгу. Новосели розповіли йому про свої плани та поділились сумнівами, чи приживуться квіти на такій землі.

– Невдовзі нам привезли причіп землі, – розповідає Марія. – Чоловік перебрав її, розрівняв, і ми висадили квіти. Перші сім кущів елітних троянд замовили у Молдові. На жаль, навесні чотири з них вкрали. Ми з чоловіком вирішили обнести ділянку декоративною огорожею – це коштувало нам 10 тисяч гривень. Потім ще додали металеві підпірки для троянд. Але це лише частково вирішило проблему. Дуже прикро, коли перехожі зривають квітку і майже одразу викидають її.

Але родину Гуцан ніщо не зупиняє. Частину квітів вони навіть привезли з-за кордону – з Бельгії та Греції, коли їздили у гості до дітей.

– Там люди висаджують дуже багато квітів, вони всюди – на вулицях, у під’їздах, на балконах, – розповідає Марія. – Кожен розуміє, наскільки непросто доглядати квіти, тому цінують працю інших.

– Ми вважаємо, що озеленення міста – це не лише турбота міськради та комунальної служби, а й усіх мешканців, – каже Сергій. – Щоправда, вода для поливу обходиться недешево, хоч я і змонтував крапельне зрошення. Але як компенсацію ми отримуємо усмішки перехожих. Люди навіть зупиняються і фотографуються тут.

А ще подружжя помітило, що деякі сусіди теж почали розчищати ділянки під своїми вікнами та висаджувати квіти.

На фото: квіти, які виростило подружжя Гуцан минулого року