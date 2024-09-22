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Одеські нацгвардійці отримали цінний подарунок від польських партнерів

Одеські нацгвардійці отримали цінний подарунок від польських партнерів

Гвардійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України отримали автомобіль подарунком від благодійного фонду «Братське Серце» та польської організації Auto Partner S.A.

Як повідомляється на сторінці бригади у Facebook, це вже не перша подібна допомога одеським нацгвардійцям від польських партнерів: за останні 2,5 роки Auto Partner S.A. передала для потреб військових та Нацгвардії України 8 авто, у тому числі автомобіль швидкої допомоги, евакуатор та 6 багатофункціональних позашляховиків.

«Ми боремося за свободу та незалежність нашої країни, України. І поряд з нами стоять справжні друзі та партнери, які з перших днів війни надають таку необхідну допомогу. Вони з перших днів війни беруть активну участь у наданні гуманітарної допомоги як цивільному населенню, так і нашим військовим. Завдяки їхнім зусиллям ми отримуємо все необхідне – одяг для поранених, продукти харчування для дітей, які були змушені залишити зону бойових дій, засоби гігієни та багато іншого», – наголосив голова фонду «Братське Серце» Ігор Шпагін.

Військовослужбовці 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України беруть активну участь у відсічі збройної агресії на різних напрямках, де ведуться активні бойові дії, стійко утримують свої позиції та знищують сили та засоби противника. Завдяки потужній підтримці волонтерів Сили оборони України можуть ще ефективніше виконувати бойові завдання.

Раніше Одеська міська рада виділила понад 300 млн грн на допомогу військовим.

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