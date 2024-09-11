Одеські медики евакуювали хвору жінку з прифронтового Покровська (відео)

Із проханням забрати лежачу жінку з Покровська до Одеси до медиків «швидкої» звернувся відомий волонтер Данило Захарченко з пошукового загону «Роза на руці».

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Родичі розповіли, що самостійно евакуювати літню жінку не могли, бо вона повністю знерухомлена. Тож звернулися до волонтерів, а ті – до медиків одеської «екстренки», які за сприяння Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА та Незалежної Профспілкової організації Центру організували поїздку до Покровська.

Наразі жінка в цілковитій безпеці.

«Команда відпрацювала на всі 100% і доставила жінку в безпечне місце», – зазначили в одеському Центрі екстреної допомоги.

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