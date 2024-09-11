Новини Одеси та Одеської області

Одеські медики евакуювали хвору жінку з прифронтового Покровська (відео)

Одеські медики евакуювали хвору жінку з прифронтового Покровська (відео)

Ризикуючи життям, медики екстреної медичної допомоги дісталися прифронтового міста Покровськ на Донеччині для того, щоб евакуювати літню хвору жінку до Одеси.

Із проханням забрати лежачу жінку з Покровська до Одеси до медиків «швидкої» звернувся відомий волонтер Данило Захарченко з пошукового загону «Роза на руці».

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Родичі розповіли, що самостійно евакуювати літню жінку не могли, бо вона повністю знерухомлена. Тож звернулися до волонтерів, а ті – до медиків одеської «екстренки», які за сприяння Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА та Незалежної Профспілкової організації Центру організували поїздку до Покровська.

Наразі жінка в цілковитій безпеці.

«Команда відпрацювала на всі 100% і доставила жінку в безпечне місце», – зазначили в одеському Центрі екстреної допомоги.

Читайте також: Звільнили директора Одеської швидкої допомоги – хто зайняв її місце

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk