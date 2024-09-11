Одесские медики эвакуировали больную женщину из прифронтового Покровска (видео)

Рискуя жизнью, медики экстренной медицинской помощи добрались до прифронтового города Покровск Донецкой области, для того, чтобы эвакуировать пожилую больную женщину в Одессу.
С просьбой забрать лежачую женщину из Покровска в Одессу к медикам «скорой» обратился известный волонтер Даниил Захарченко из поискового отряда «Роза на руке».
Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
Родственники рассказали, что самостоятельно эвакуировать пожилую женщину не могли, потому что она полностью обездвижена. Поэтому обратились к волонтерам, а те — к медикам одесской «экстренки», которые при содействии Департамента здравоохранения Одесской ОГА и Независимой Профсоюзной организации Центра организовали поездку в Покровск.
Сейчас женщина в полной безопасности.
«Команда отработала на все 100% и доставила женщину в безопасное место», — отметили в одесском Центре экстренной помощи.
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