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Одесские медики эвакуировали больную женщину из прифронтового Покровска (видео)

Одесские медики эвакуировали больную женщину из прифронтового Покровска (видео)

Рискуя жизнью, медики экстренной медицинской помощи добрались до прифронтового города Покровск Донецкой области, для того, чтобы эвакуировать пожилую больную женщину в Одессу.

С просьбой забрать лежачую женщину из Покровска в Одессу к медикам «скорой» обратился известный волонтер Даниил Захарченко из поискового отряда «Роза на руке».

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Родственники рассказали, что самостоятельно эвакуировать пожилую женщину не могли, потому что она полностью обездвижена. Поэтому обратились к волонтерам, а те — к медикам одесской «экстренки», которые при содействии Департамента здравоохранения Одесской ОГА и Независимой Профсоюзной организации Центра организовали поездку в Покровск.

Сейчас женщина в полной безопасности.

«Команда отработала на все 100% и доставила женщину в безопасное место», — отметили в одесском Центре экстренной помощи.

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