Одесские медики эвакуировали больную женщину из прифронтового Покровска (видео)

С просьбой забрать лежачую женщину из Покровска в Одессу к медикам «скорой» обратился известный волонтер Даниил Захарченко из поискового отряда «Роза на руке».

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Родственники рассказали, что самостоятельно эвакуировать пожилую женщину не могли, потому что она полностью обездвижена. Поэтому обратились к волонтерам, а те — к медикам одесской «экстренки», которые при содействии Департамента здравоохранения Одесской ОГА и Независимой Профсоюзной организации Центра организовали поездку в Покровск.

Сейчас женщина в полной безопасности.

«Команда отработала на все 100% и доставила женщину в безопасное место», — отметили в одесском Центре экстренной помощи.

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