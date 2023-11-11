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Одеські майстри врятують старовинні двері, які постраждали під час прильоту по Софіївській (фото)

Одеські майстри врятують старовинні двері, які постраждали під час прильоту по Софіївській (фото)

В Одесі будуть рятувати старовинні двері, що стали жертвою прильоту по вулицi Софіївській 5 листопада цього року.

Про це повідомляють фахівці у групі «1000 дверей Одеси».

Ці двері ще нещодавно дивилися на вулицю Софіївську

«Прильот» по Одесі 5 листопада пройшовся своїми жахливими хвилями по історичних будинках вулицi Софіївської.

Не оминула ця хвиля і старовинні двері будинку Когана. Це Софіївська, 8, до речі, цей будинок сьогодні – «єдине ціле» з будинком-красенем з куполом та еркером під тією ж адресою. Якщо його еркер та купол знаходяться на розі з провулком Ляпунових, то двері, про які йдеться, ще нещодавно виходили на Софіївську.

«Унаслідок нещодавніх трагічних подій, коли ракетний удар завдав шкоди унікальним архітектурним елементам нашого міста, необхідна допомога в реставрації дверей прибуткового будинку Когана. Ці двері, створені в 1860-ті роки, є живим свідченням історії та майстерності столярів XIX століття. Майстерня «Тисячі дверей» взяла на себе місію відновлення цієї постраждалої від прильоту дорогоцінності!»,

– розповідають майстри-реставратори.

Старинные двери сняли для реставрации

Двері вже зняли

Двері й до «прильоту» були не в кращому стані, але ж вони хоча б були цілі… Як вони виглядали після «прильоту» – дивіться на нашіх фото.

Старинные двери на Софиевской, до прилета

Так виглядали двері у вересні цього року

От "прилета" в Одессе пострадали старинные двери

Так виглядали старовинні двері після «прильоту» 5 листопада

«Робота складна: потрібно акуратно відновити не тільки зовнішній вигляд фасадних дверей, а й тамбурні двері за глибокою дверною коробкою, кожна деталь яких вирізана з дуба»,

– доповідають реставратори.

Як і чим допомогти?

Майстри звертаються до всіх, хто в змозі допомогти:

«Запрошуємо всіх, хто готовий подарувати свій час та енергію, прийти та допомогти методом зняття понад 7 шарів совєтської фарби. Навіть кілька годин вашої допомоги матимуть величезне значення».

А от якщо ви в змозі зробити свій внесок у вигляді матеріальної допомоги, то перейдіть за цим посиланням.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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