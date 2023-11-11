Одесские мастера спасут старинные двери, пострадавшие во время «прилета» по Софиевской (фото)

Об этом сообщают специалисты в группе «1000 дверей Одессы».

Эта дверь еще недавно смотрела на улицу Софиевскую

Прилет по Одессе 5 ноября прошелся своими ужасающими волнами по историческим домам улицу Софиевской.

Не обошла эта волна и старинные двери дома Когана. Это Софиевская, 8, кстати, этот дом сегодня – «единое целое» с домом-красавцем с куполом и эркером под тем же адресом. И если его эркер и купол находятся на углу с переулком Ляпуновых, то дверь, о которой идет речь, еще недавно выходила на Софиевскую.

«В результате недавних трагических событий, когда ракетный удар нанес ущерб уникальным архитектурным элементам нашего города, необходима помощь в реставрации дверей доходного дома Когана. Эта дверь, созданная в 1860-е годы, является живым свидетельством истории и мастерства столяров XIX века. Мастерская «Тысячи дверей» взяла на себя миссию восстановления этой пострадавшей от прилета драгоценности!»

– рассказывают мастера-реставраторы.

Двери и до «прилета» были не в лучшем состоянии, но они хотя бы были целыми… Как они выглядели после прилета – смотрите на наших фото.

«Работа сложная: нужно аккуратно восстановить не только внешний вид фасадной двери, но и тамбурную дверь за глубокой дверной коробкой, каждая деталь которой вырезана из дуба»,

– сообщают реставраторы.

Как и чем помочь?

Мастера обращаются ко всем, кто в состоянии помочь:

«Приглашаем всех, кто готов подарить свое время и энергию, прийти и помочь со снятием более семи слоев советской краски. Даже несколько часов вашей помощи будут иметь огромное значение».

А вот если вы в состоянии внести свой вклад в виде материальной помощи, то перейдите по этой ссылке.

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