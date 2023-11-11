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Одесские мастера спасут старинные двери, пострадавшие во время «прилета» по Софиевской (фото)

Одесские мастера спасут старинные двери, пострадавшие во время «прилета» по Софиевской (фото)

В Одессе будут спасать старинные двери, ставшие жертвой прилета по улице Софиевской 5 ноября этого года.

Об этом сообщают специалисты в группе «1000 дверей Одессы».

Эта дверь еще недавно смотрела на улицу Софиевскую

Прилет по Одессе 5 ноября прошелся своими ужасающими волнами по историческим домам улицу Софиевской.

Не обошла эта волна и старинные двери дома Когана. Это Софиевская, 8, кстати, этот дом сегодня – «единое целое» с домом-красавцем с куполом и эркером под тем же адресом. И если его эркер и купол находятся на углу с переулком Ляпуновых, то дверь, о которой идет речь, еще недавно выходила на Софиевскую.

Старинные двери сняли для реставрации

Дверь уже сняли

«В результате недавних трагических событий, когда ракетный удар нанес ущерб уникальным архитектурным элементам нашего города, необходима помощь в реставрации дверей доходного дома Когана. Эта дверь, созданная в 1860-е годы, является живым свидетельством истории и мастерства столяров XIX века. Мастерская «Тысячи дверей» взяла на себя миссию восстановления этой пострадавшей от прилета драгоценности!»

– рассказывают мастера-реставраторы.

Двери и до «прилета» были не в лучшем состоянии, но они хотя бы были целыми… Как они выглядели после прилета – смотрите на наших фото.

Старинные двери на Софиевской, до прилета

Так выглядела дверь в сентябре этого года

От "прилета" в Одессе пострадали старинные двери

Так выглядела старинная дверь после «прилета» 5 ноября

«Работа сложная: нужно аккуратно восстановить не только внешний вид фасадной двери, но и тамбурную дверь за глубокой дверной коробкой, каждая деталь которой вырезана из дуба»,

– сообщают реставраторы.

Как и чем помочь?

Мастера обращаются ко всем, кто в состоянии помочь:

«Приглашаем всех, кто готов подарить свое время и энергию, прийти и помочь со снятием более семи слоев советской краски. Даже несколько часов вашей помощи будут иметь огромное значение».

А вот если вы в состоянии внести свой вклад в виде материальной помощи, то перейдите по этой ссылке.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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