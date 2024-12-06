Де в Одесі можна покататися на ковзанах і скільки це коштує

Ковзанка в парку Шевченка

Одна з найулюбленіших ковзанок у городян, оскільки вона розташована в парку розваг, де багато кафешок.

Адреса: вулиця Успенська, 2

вулиця Успенська, 2 Час роботи: щодня 10:00 до 22:35

щодня 10:00 до 22:35 Вартість: 150 гривень – оренда ковзанів (можна зі своїми), 200 гривень – заїзд на 45 хвилин, 150 гривень – оренда допоміжних фігур на 45 хвилин. Застава за ковзани становить 500 гривень або паспорт/мобільний телефон.

150 гривень – оренда ковзанів (можна зі своїми), 200 гривень – заїзд на 45 хвилин, 150 гривень – оренда допоміжних фігур на 45 хвилин. Застава за ковзани становить 500 гривень або паспорт/мобільний телефон. Послуги: Ковзани в наявності в розмірах від 25 до 47 включно.

Палац спорту – відкрита і закрита ковзанка

Велику льодову арену площею 800 кв. метрів відкрили тільки минулого року на Різдво, 25 грудня. А закрита ковзанка – це найбільша льодова арена в місті з місткими трибунами для глядачів, де не тільки катаються аматори, а й відбуваються різні спортивні змагання.

Адреса: проспект Шевченка, 31.

проспект Шевченка, 31. Час роботи: відкрита ковзанка працює щодня з 10:00 до 22:00; закрита ковзанка в понеділок, середу, п’ятницю з 18:00 до 22:00, у вівторок і четвер з 18:00 до 21:30, суботу та неділю – з 12:00 до 22:00.

відкрита ковзанка працює щодня з 10:00 до 22:00; закрита ковзанка в понеділок, середу, п’ятницю з 18:00 до 22:00, у вівторок і четвер з 18:00 до 21:30, суботу та неділю – з 12:00 до 22:00. Вартість: у вихідні та на свята безліміт для дітей і дорослих – 400 гривень, а вбудні 350 гривень.

у вихідні та на свята безліміт для дітей і дорослих – 400 гривень, а вбудні 350 гривень. Послуги: Ковзани до 45 розміру, входять у вартість оплати. Погодинного катання тут немає. Фігурка помічника обійдеться в 200 гривень за годину (застава 100 гривень), інструктор у 300 гривень за 45 хвилин.

Ковзанка в парку Марка Твена

Це відкрита ковзанка розміром 800 кв. метрів в одному з найкрасивіших парків Одеси. На території парку працюють безліч кафе, грає приємна музика і загалом атмосфера свята буде забезпечена.

Адреса: вулиця Космонавтів, 17а

Час роботи: 09:00-22:35

Вартість: для дорослих – 250 гривень за 45 хвилин, для дітей до 12-ти років 200 гривень за 45 хвилин; інструктор 200 гривень за 45 хвилин, помічник фігуриста – 150 гривень за 45 хвилин.

Послуги: У День народження сеанс покатушок буде безкоштовним. Ковзани входять у вартість відвідування. Також тут можна заточити свої ковзани, коштує це 100 гривень.

Примітка: Якщо будете з дітьми, то обов’язково візьміть свідоцтво про народження, щоб купити дитячий квиток.

Ковзанка «Крижинка»

Хокейна арена на Черемушках вважається однією з найкращих в Одесі. Тут тренуються професійні спортсмени, а для масових катань ковзанка відкрита тільки у вихідні.

Адреса: вулиця Академіка Філатова, 29а

Час роботи: щосуботи з 17:00 до 20:45; щонеділі з 09:00 до 21:00.

Вартість: 45 хвилин катання – 200 гривень для дітей і дорослих, вартість інструктора уточнюйте (індивідуальна).

Послуги: ковзани входять у вартість катання.

Телефон: (073) 032-30-37

Джерело: видання Vgorode