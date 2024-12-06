Де в Одесі можна покататися на ковзанах і скільки це коштує

Зима – прекрасний привід для активного відпочинку на ковзанах. Новачкам, які хочуть випробувати себе на ковзанці, пропонуємо огляд діючих льодових майданчиків Одеси з актуальними цінами і послугами.
Ковзанка в парку Шевченка
Одна з найулюбленіших ковзанок у городян, оскільки вона розташована в парку розваг, де багато кафешок.
- Адреса: вулиця Успенська, 2
- Час роботи: щодня 10:00 до 22:35
- Вартість: 150 гривень – оренда ковзанів (можна зі своїми), 200 гривень – заїзд на 45 хвилин, 150 гривень – оренда допоміжних фігур на 45 хвилин. Застава за ковзани становить 500 гривень або паспорт/мобільний телефон.
- Послуги: Ковзани в наявності в розмірах від 25 до 47 включно.
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Палац спорту – відкрита і закрита ковзанка
Велику льодову арену площею 800 кв. метрів відкрили тільки минулого року на Різдво, 25 грудня. А закрита ковзанка – це найбільша льодова арена в місті з місткими трибунами для глядачів, де не тільки катаються аматори, а й відбуваються різні спортивні змагання.
- Адреса: проспект Шевченка, 31.
- Час роботи: відкрита ковзанка працює щодня з 10:00 до 22:00; закрита ковзанка в понеділок, середу, п’ятницю з 18:00 до 22:00, у вівторок і четвер з 18:00 до 21:30, суботу та неділю – з 12:00 до 22:00.
- Вартість: у вихідні та на свята безліміт для дітей і дорослих – 400 гривень, а вбудні 350 гривень.
- Послуги: Ковзани до 45 розміру, входять у вартість оплати. Погодинного катання тут немає. Фігурка помічника обійдеться в 200 гривень за годину (застава 100 гривень), інструктор у 300 гривень за 45 хвилин.
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Ковзанка в парку Марка Твена
Це відкрита ковзанка розміром 800 кв. метрів в одному з найкрасивіших парків Одеси. На території парку працюють безліч кафе, грає приємна музика і загалом атмосфера свята буде забезпечена.
Адреса: вулиця Космонавтів, 17а
Час роботи: 09:00-22:35
Вартість: для дорослих – 250 гривень за 45 хвилин, для дітей до 12-ти років 200 гривень за 45 хвилин; інструктор 200 гривень за 45 хвилин, помічник фігуриста – 150 гривень за 45 хвилин.
Послуги: У День народження сеанс покатушок буде безкоштовним. Ковзани входять у вартість відвідування. Також тут можна заточити свої ковзани, коштує це 100 гривень.
Примітка: Якщо будете з дітьми, то обов’язково візьміть свідоцтво про народження, щоб купити дитячий квиток.
Ковзанка «Крижинка»
Хокейна арена на Черемушках вважається однією з найкращих в Одесі. Тут тренуються професійні спортсмени, а для масових катань ковзанка відкрита тільки у вихідні.
Адреса: вулиця Академіка Філатова, 29а
Час роботи: щосуботи з 17:00 до 20:45; щонеділі з 09:00 до 21:00.
Вартість: 45 хвилин катання – 200 гривень для дітей і дорослих, вартість інструктора уточнюйте (індивідуальна).
Послуги: ковзани входять у вартість катання.
Телефон: (073) 032-30-37
Джерело: видання Vgorode