Одеські енергетики готуються до дефіциту електроенергії

Про це повідомили у прес-службі ДПЕК Одеські електромережі.

За інформацією відомства, за рік до мережі вдалося приєднати 236 сонячних електростанцій. Їхня загальна потужність становить 65 МВт.

“Незважаючи на війну та зосередження зусиль на відновленні зруйнованого ворогом, ми продовжуємо наші проекти розвитку мереж. Це дозволяє підключати та використовувати нові об’єкти відновлюваної енергетики. Чим більше сонячних та вітрових електростанцій буде в Україні, тим наша енергосистема стане більш енергонезалежною та гнучкою”, – йдеться у повідомленні.

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За інформацією НЕК Укренерго, наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Станом на 27 грудня для Одеської області немає лімітів енергоспоживання.

Якщо, незважаючи на це, раптом зникло світло, причиною може бути аварія на внутрішньобудинкових чи наших розподільчих мережах.

Щоб повідомити про аварію, потрібно:

1. Перевірити на сайті ДПЕК, чи не зареєстрована аварія на вашу адресу.

2. Якщо ні, повідомити про відсутність світла зручним способом:

– у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

– у розділі “Відсутня електроенергія?” на нашому сайті – https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns.

Нагадаємо, в Одесі шахраї створили фейковий аккаунт ДТЕК «Одеські електромережі». Користуючись тим, що популярний чат-бот, вони дізнаються обманним шляхом особисті дані клієнтів компанії.