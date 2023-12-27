Новости Одессы и Одесской области

Одесские энергетики готовятся к дефициту электроэнергии

Одесские энергетики готовятся к дефициту электроэнергии

В Одесской области продолжает расти количество объектов «зеленой» генерации, которые подключают к сети. Такое решение поможет избежать перегрузки энергосистемы во время возможных блекаутов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

По информации ведомства, за год к сети удалось присоединить 236 солнечных электростанций. Их общая мощность составляет 65 МВт.

«Несмотря на войну и сосредоточение усилий на восстановлении разрушенного врагом, мы продолжаем наши проекты развития сетей. Это позволяет подключать и использовать новые объекты возобновляемой энергетики. Чем больше солнечных и ветровых электростанций будет в Украине, тем наша энергосистема станет более энергонезависимой и гибкой», – говорится в сообщении.

Читайте также: Как устроена энергосистема Украины и почему российские ракеты оставили страну без света

По информации НЭК Укрэнерго, сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. На 27 декабря для Одесской области нет лимитов энергопотребления.

Если, несмотря на это, вдруг исчез свет, причиной может быть авария на внутридомовых или наших распределительных сетях.

Чтобы сообщить об аварии, нужно:

1. Проверить на сайте ДТЭК, не зарегистрирована ли авария по вашему адресу.
2. Если нет, сообщить об отсутствии света удобным способом:
— в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
— в разделе «Отсутствует электроэнергия?» на нашем сайте — https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns.

Напомним, в Одессе мошенники создали фейковый аккаунт ДТЭК «Одесские электросети». Пользуясь тем, что чат-бот популярный, они узнают обманным путем личные данные клиентов компании.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить