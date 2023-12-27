Одесские энергетики готовятся к дефициту электроэнергии

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

По информации ведомства, за год к сети удалось присоединить 236 солнечных электростанций. Их общая мощность составляет 65 МВт.

«Несмотря на войну и сосредоточение усилий на восстановлении разрушенного врагом, мы продолжаем наши проекты развития сетей. Это позволяет подключать и использовать новые объекты возобновляемой энергетики. Чем больше солнечных и ветровых электростанций будет в Украине, тем наша энергосистема станет более энергонезависимой и гибкой», – говорится в сообщении.

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По информации НЭК Укрэнерго, сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. На 27 декабря для Одесской области нет лимитов энергопотребления.

Если, несмотря на это, вдруг исчез свет, причиной может быть авария на внутридомовых или наших распределительных сетях.

Чтобы сообщить об аварии, нужно:

1. Проверить на сайте ДТЭК, не зарегистрирована ли авария по вашему адресу.

2. Если нет, сообщить об отсутствии света удобным способом:

— в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

— в разделе «Отсутствует электроэнергия?» на нашем сайте — https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns.

Напомним, в Одессе мошенники создали фейковый аккаунт ДТЭК «Одесские электросети». Пользуясь тем, что чат-бот популярный, они узнают обманным путем личные данные клиентов компании.