Одеські депутати вимагають скасувати в законопроєкті норму про демобілізацію

Одеська міськрада закликає Верховну Раду скасувати в законопроєкті про посилення мобілізації норму про демобілізацію через 36 місяців служби за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача.
За таке звернення до парламенту 21 лютого проголосували 43 місцеві депутати.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.
Одеська міськрада просить народних депутатів до другого читання прибрати це положення з проєкту закону.
“Чіткі терміни демобілізації дуже важливі. Та ще важливіше, щоб цих термінів дотримувалися. Ставка після 36 місяців служби неприпустима. Це дорога в один кінець”, – заявив Гончаренко.
Він зазначив, що Одеська міськрада стала другою, хто підтримав таке звернення. Першою була – Чернігівська.
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Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект № 10449 про посилення мобілізації. Напередодні він був схвалений до першого читання комітетом з нацбезпеки і оборони.
Основні норми нового законопроєкту:
- зниження призовного віку з 27 до 25 років;
- демобілізація після 36 місяців безперервної служби, але остаточні терміни встановлює Ставка Верховного головнокомандувача;
- звільнені з полону військовослужбовці можуть продовжити службу тільки за своїм бажанням і мають право на 90-денну відпустку;
- люди з інвалідністю всіх груп отримують право на звільнення від військової служби після проведення перевірки;
- обмежено придатні проходять перевірку протягом 9 місяців, щоб отримати висновок придатний чи ні;
- солдати строкової служби отримують право на мобілізацію через 210 днів після набрання чинності законом і відстрочку від мобілізації на шість місяців;
- засуджені на умовний термін громадяни мають право на мобілізацію за бажанням;
- усі громадяни від 18 до 60 років повинні будуть носити при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, поліції або Держприкордонслужби;
- зарплата військових – мінімум 20 тисяч гривень це без урахування додаткової винагороди, розмір бонусів на період воєнного стану буде – від 30 до 100 тисяч гривень;
- скасування права на відстрочку для співробітників державних органів, бронь – половина всіх військовозобов’язаних, які працюють у певній структурі;
- скасування строкової служби, замість неї – базова військова підготовка для громадян 18-24 років, тривалістю близько п’яти місяців;
- з 2025 року у вишах усіх форм власності буде впроваджено обов’язкову військову підготовку тривалістю до трьох місяців;
- ухильників пропонують карати блокуванням банківських рахунків, забороною на виїзд за кордон і водінням транспортних засобів;
- оновлення особистих даних військовозобов’язаного можна буде проводити в режимі онлайн в електронному кабінеті без відвідування ТЦК.
До законопроєкту депутати подали вже понад 1300 поправок, тож до кінця лютого його навряд чи встигнуть розглянути в другому читанні.