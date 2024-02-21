Одесские депутаты требуют отменить в законопроекте норму о демобилизации

За такое обращение к парламенту 21 февраля проголосовали 43 местных депутата.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Одесский горсовет просит народных депутатов ко второму чтению убрать это положение из проекта закона.

«Четкие сроки демобилизации очень важно. Да еще важнее, чтобы эти сроки соблюдались. Ставка после 36 месяцев службы недопустима. Это дорога в один конец», — заявил Гончаренко.

Он отметил, что Одесский горсовет стал вторым,кто поддержал такое обращение. Первым был — Черниговский.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект № 10449 об ужесточении мобилизации. Накануне он был одобрен к первому чтению комитетом по нацбезопасности и обороне.

Основные нормы нового законопроекта:

снижение призывного возраста с 27 до 25 лет;

демобилизация после 36 месяцев непрерывной службы, но окончательные сроки устанавливает Ставка Верховного главнокомандующего ;

; освобожденные из плена военнослужащие могут продолжить службу только по своему желанию и имеют право на 90-дневный отпуск;

люди с инвалидностью всех групп получают право на освобождение от воинской службы после проведения проверки;

ограниченно годные проходят проверку в течение 9 месяцев, чтобы получить вывод годен или нет;

солдаты срочной службы получают право на мобилизацию через 210 дней после вступления в силу закона и отсрочку от мобилизации на шесть месяцев;

осужденные на условный срок граждане имеют право на мобилизацию по желанию;

все граждане от 18 до 60 лет должны будут носить при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полиции или Госпогранслужбы;

зарплата военных — минимум 20 тысяч гривен это без учета дополнительного вознаграждения, размер бонусов на период военного положения будет — от 30 до 100 тысяч гривен;

отмена права на отсрочку для сотрудников государственных органов, бронь — половина всех военнообязанных, работающих в определенной структуре;

отмена срочной службы, вместо нее — базовая военная подготовка для граждан 18-24 лет, длительностью около пяти месяцев;

с 2025 года в вузах всех форм собственности будет внедрена обязательная военная подготовка длительность до трех месяцев;

уклонистов предлагают наказывать блокированием банковских счетов, запретом на выезд за границу и вождением транспортных средств.

обновление личных данных военнообязанного можно будет проводить в режиме онлайн в электронном кабинете без посещения ТЦК.

К законопроекту депутаты подали уже более 1300 поправок, так что до конца февраля его вряд ли успеют рассмотреть во втором чтении.