Про це агропідприємство Tekom Agro Group повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як територію для будівництва нового заводу розглядають північний кластер – зокрема, ділянку ТОВ «Ясні Зорі». Це найбільше в районі господарство, яке обробляє 16 тисяч гектарів і потребує добрив. Також звідти можна налагодити якісну логістику для транспортування товару до інших підприємств.

Компанія планує вкласти кошти не лише у виробництво, а й у розвиток технологій та обладнання, щоб не залежати від зовнішніх постачальників.

«Ми плануємо використовувати інноваційну технологію, яка забезпечує однорідну структуру готового продукту, високу якість і тривале зберігання. Зі зміною клімату ми переходимо в інші температурні умови вирощування, що відповідно диктує інші бізнес-умови»,- каже керівник агрооб’єднання Віктор Биков.

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Довідка ОЖ

Карбамідо-аміачна суміш – це азотне рідке добриво, у складі якого представлено три форми азоту: нітратну, амонійну та амідну. Використовується для позакореневого і прикореневого підживлення рослин. Застосовують її для основного добрива перед посівною культивацією та під час зрошення сільськогосподарських культур у всіх кліматичних зонах України. Однією з переваг КАС перед селітрою є те, що до нього нижчі вимоги щодо безпеки, тому він цікавить виробників.

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