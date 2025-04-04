Об этом агропредприятие Tekom Agro Group сообщает на своей странице в Facebook.

В качестве территории для строительства нового завода рассматривается северный кластер — в частности, участок ООО «Ясные Зори». Это наибольшее в районе хозяйство, которое обрабатывает 16 тысяч гектаров и нуждается в удобрениях. Также оттуда можно наладить качественную логистику для транспортировки товара к другим предприятиям.

Компания планирует вложить средства не только в производство, но и в развитие технологий и оборудования, чтобы не зависеть от внешних поставщиков.

«Мы планируем использовать инновационную технологию, которая обеспечивает однородную структуру готового продукта, высокое качество и длительное хранение. С изменением климата мы переходим в другие температурные условия выращивания, что соответственно диктует другие бизнес-условия»,— говорит руководитель агрообъединения Виктор Быков.

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Справка ОЖ

Карбамидо-аммиачная смесь – это азотное жидкое удобрение, в составе которого представлены три формы азота: нитратная, аммонийная и амидная. Используется для внекорневой и прикорневой подкормки растений. Применяют ее для основного удобрения перед посевной культивацией и при орошении сельскохозяйственных культур во всех климатических зонах Украины. Одним из преимуществ КАС перед селитрой является то, что к нему ниже требования безопасности, поэтому он интересует производителей.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области планируют строительство мусороперерабатывающего завода