Проєкт реалізується у співпраці українського підприємства СВТ та південнокорейської компанії Paratech, яка спеціалізується на виробництві протипожежного обладнання. Під час нещодавньої поїздки української делегації до Південної Кореї сторони підписали угоди про співпрацю, що дозволить запустити нове виробництво.

Очікується, що завод створить додаткові робочі місця та забезпечить податкові надходження до місцевого бюджету. Виробничий процес базуватиметься на сучасних технологіях, що дозволить випускати продукцію відповідно до міжнародних стандартів та розширити експортні можливості підприємства.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області планують будівництво сміттєпереробного заводу