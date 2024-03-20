Одеське повітря назвали одним із найчистіших в Україні

Такими є результати дослідження швейцарської компанії IQAir, проведеного в 134 країнах світу.

Дослідники підрахували кількість твердих частинок PM 2.5, що містяться в повітрі, також відомих як дрібнодисперсні аерозольні частинки. Вони виникають із різних джерел, включаючи промислові виробництва, автомобільні вихлопи, а також природні фактори, такі як лісові пожежі та піщані бурі.

Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) вказують, що для забезпечення безпечної життєдіяльності людини середньорічний рівень утримання PM 2.5 не повинен перевищувати 5 мікрограмів на кубометр повітря.

В Одесі цей показник становить близько 20 одиниць, але у різних районах міста він коливається від 8 (на селищі Котовського) до 29 (у районі ринку «Сьомий кілометр»). У центрі міста рівень не перевищує 15 мікрограм, а біля моря він ще нижчий.

Примітно, що у жовтні 2023 року Одеса, навпаки, зайняла «почесне» третє місце в рейтингу міст України із найзабрудненішим повітрям

Згідно з дослідженням IQAir, найбільш забрудненим містом України є Київ із середньорічним показником 60 мікрограмів на кубічний метр. Далі йдуть Чернівці (56), Вінниця (55) та Луцьк (52).

Найчистішим українським містом шва царські фахівці назвали Умань, де середньорічний показник становить 24 одиниці.

Цікаво відзначити, що зі 134 країн, включених у дослідження, найвищий рівень забруднення повітря спостерігається у Бангладеш, де показник становить 80 мікрограмів на кубічний метр. Для порівняння, в Україні цей показник не перевищує 9.

До речі, рекомендаціям ВООЗ відповідають лише сім країн – це Австралія, Гренада, Ісландія, Маврикій, Нова Зеландія, Фінляндія та Естонія.

Джерело: Думська