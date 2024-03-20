Таковы результаты исследования швейцарской компании IQAir, проведенного в 134 странах мира.

Исследователи подсчитали количество содержащихся в воздухе твердых частиц PM 2.5, также известных как мелкодисперсные аэрозольные частицы. Они возникают из различных источников, включая промышленные производства, автомобильные выхлопы, а также природные факторы, такие как лесные пожары и песчаные бури.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают, что для обеспечения безопасной жизнедеятельности человека среднегодовой уровень содержания PM 2.5 не должен превышать 5 микрограмм на кубометр воздуха.

В Одессе этот показатель составляет около 20 единиц, но в разных районах города он колеблется от 8 (на поселке Котовского) до 29 (в район рынка «Седьмой километр»). В центре города уровень не превышает 15 микрограмм, а у моря он еще ниже.

Примечательно, что в октябре 2023 года Одесса, наоборот, заняла «почетное» третье место в рейтинге городов Украины с самым загрязненным воздухом

Согласно исследованию IQAir, самым загрязненным городом Украины является Киев с среднегодовым показателем 60 микрограмм на кубический метр. Далее следуют Черновцы (56), Винница (55) и Луцк (52).

Самым чистым украинским городом шве царские специалисты назвали Умань, где среднегодовой показатель составляет 24 единицы.

Интересно отметить, что из 134 стран, включенных в исследование, самый высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается в Бангладеш, где показатель составляет 80 микрограмм на кубический метр. Для сравнения, в Украине данный показатель не превышает 9.

К слову, рекомендациям ВОЗ соответствуют всего семь стран – это Австралия, Гренада, Исландия, Маврикий, Новая Зеландия, Финляндия и Эстония.

Источник: Думская