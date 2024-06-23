Одеська область: жінка згоріла на літній кухні, а чоловік – у ліжку

Минулої доби в Одесі та Одеській області зареєстровано 60 пожеж, серед них – і зі смертельним наслідком, повідомляє обласне управління ДСНС.
Так, увечері 22 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Борщі Подільського району – там горіла літня кухня.
Для ліквідації займання співробітникам ДСНС знадобилася година. Під час гасіння пожежі виявили обгоріле тіло господині 1954 року народження.
На пожежі також постраждав чоловік 1952 року народження – його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Ймовірною причиною пожежі у ДСНС назвали коротке замикання електрочайника.
А сьогодні вранці, 23 червня, у селі Люботаївка Березовського району горів одноповерховий житловий будинок. На місці події знайшли тіло хазяїна будинку. Як з’ясувалося, причиною його загибелі стала необережність під час куріння у ліжку.