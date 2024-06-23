Одесская область: женщина сгорела на летней кухне, а мужчина – в постели

Одесская область: женщина сгорела на летней кухне, а мужчина – в постели

За минувшие сутки в Одессе и Одесской области зарегистрировано 60 пожаров, в их числе – и со смертельным исходом, сообщает областное управление ГСЧС.

Так, вечером 22 июня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Борщи Подольского района – там горела летняя кухня.

Для ликвидации возгорания сотрудникам ГСЧС понадобился час. Во время тушения пожара обнаружили обгоревшее тело хозяйки 1954 года рождения.

На пожаре также пострадал мужчина 1952 года рождения – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Вероятной причиной пожара в ГСЧС назвали короткое замыкание электрочайника.

А сегодня утром, 23 июня, в селе Люботаевка Березовского района горел одноэтажный жилой дом. На месте происшествия нашли тело хозяина дома. Как выяснилось, причиной его гибели стала неосторожность во время курения в постели.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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