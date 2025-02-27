Одеська область була утворена 27 лютого 1932 року постановою ЦВК СРСР.

Не раз територія регіону перекроювалася внаслідок масштабних подій політичного, воєнного, революційного та іншого характеру, перш ніж у лютому 1932 року оформитися на Одещину й набути своїх уже звичних розмірів і обрисів у п’ятдесяті роки минулого століття після приєднання колишньої Ізмаїльської області.

Одеська область межує з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями України, омивається водами Чорного моря, на півдні – з Румунією, на заході – з Молдовою. До складу області входить також о. Зміїний, який на початку повномасштабної війни був окупований росіянами.

Одеська область перетинає кілька природних зон, поступово змінюючи буйне вбрання з густих лісів на півночі степовими пейзажами півдня. До географічних особливостей належить і чудове намисто із солоних та прісноводних озер і лиманів, серед них найбільше в Україні – Ялпуг.

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Місце розташування області – на перетині шляхів між Сходом і Заходом – багато в чому зумовило культурно-історичну складову її розвитку. І хоча на зміну кочовим народам давніх часів прийшли осілі, етнографічний склад населення Одещини, як і раніше, залишається найстрокатішим у країні, охоплюючи близько ста національностей. При цьому всі вони мають головний секрет – вміння уживатися разом і бути згуртованими в досягненні спільних цілей попри непрості життєві випробування.

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