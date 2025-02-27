Одесская область была образована 27 февраля 1932 года постановлением ЦИК СССР.

Не раз территория региона перекраивалась вследствие масштабных событий политического, военного, революционного и другого характера, прежде чем в феврале 1932 года оформиться на Одесщину и получить свои уже привычные размеры и очертания в пятидесятые годы прошлого века после присоединения бывшей Измаильской области.

Одесская область граничит с Винницкой, Кировоградской и Николаевской областями Украины, омывается водами Черного моря, на юге — с Румынией, на западе — с Молдовой. В состав области входит также о. Змеиный, который в начале полномасштабной войны был оккупирован россиянами.

Одесская область пересекает несколько природных зон, постепенно меняя буйное одеяние из густых лесов на севере степными пейзажами юга. К географическим особенностям относится и замечательное ожерелье из соленых и пресноводных озер и лиманов,среди них самое большое в Украине — Ялпуг.

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Место расположения области — на пересечении путей между Востоком и Западом — во многом предопределило культурно-историческую составляющую ее развития. И хотя на смену кочевым народам древних времен пришли оседлые, этнографический состав населения Одесчины по-прежнему остается самым пестрым в стране, включая около ста национальностей. При этом все они имеют главный секрет — умение уживаться вместе и быть сплоченными в достижении общих целей несмотря на непростые жизненные испытания.

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