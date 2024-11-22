В Одесі жінка за кермом «Ssang Yong» переїхала пішохода

Смертельна ДТП сталася на вулиці Львівській близько 17 години у четвер, 21 листопада, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо поліцейські встановили, що загибла переходила дорогу в невстановленому і на той момент неосвітленому місці, її особу встановлюють.

Тіло загиблої буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

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У водійки виявили зовнішні ознаки сп’яніння. Її доставили до лікарні для взяття біологічних матеріалів.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Встановлюються повні обставини події.

У поліції закликають пішоходів переходити проїжджу частину дороги тільки у встановленому місці, позначати себе в темряві світловідбивними елементами або ліхтариками.