В Одесі жінка за кермом «Ssang Yong» переїхала пішохода

В Одесі 49-річна водійка автомобіля «Ssang Yong» наїхала на жінку, яка переходила проїжджу частину і впала посеред дороги. Від отриманих травм потерпіла загинула.
Смертельна ДТП сталася на вулиці Львівській близько 17 години у четвер, 21 листопада, повідомили в поліції Одеської області.
Попередньо поліцейські встановили, що загибла переходила дорогу в невстановленому і на той момент неосвітленому місці, її особу встановлюють.
Тіло загиблої буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
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У водійки виявили зовнішні ознаки сп’яніння. Її доставили до лікарні для взяття біологічних матеріалів.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Триває слідство. Встановлюються повні обставини події.
У поліції закликають пішоходів переходити проїжджу частину дороги тільки у встановленому місці, позначати себе в темряві світловідбивними елементами або ліхтариками.