Новини Одеси та Одеської області

В Одесі жінка за кермом «Ssang Yong» переїхала пішохода

В Одесі жінка за кермом «Ssang Yong» переїхала пішохода

В Одесі 49-річна водійка автомобіля «Ssang Yong» наїхала на жінку, яка переходила проїжджу частину і впала посеред дороги. Від отриманих травм потерпіла загинула.

Смертельна ДТП сталася на вулиці Львівській близько 17 години у четвер, 21 листопада, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо поліцейські встановили, що загибла переходила дорогу в невстановленому і на той момент неосвітленому місці, її особу встановлюють.

Тіло загиблої буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Читайте також: На Одещині водій трактора переїхав підлітка і втік

У водійки виявили зовнішні ознаки сп’яніння. Її доставили до лікарні для взяття біологічних матеріалів.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Встановлюються повні обставини події.

У поліції закликають пішоходів переходити проїжджу частину дороги тільки у встановленому місці, позначати себе в темряві світловідбивними елементами або ліхтариками.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk