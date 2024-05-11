Одеська область: у Кілії прикордонники стріляли по «Тойоті» – подробиці

Як пише видання «Бессарабія INFORM» із посиланням на власні джерела, інцидент трапився сьогодні, 11 травня, між 16 та 17 годинами, на узбережжі Дунаю неподалік нафтобази.

Попередньо відомо, що під час патрулювання прикордонники зупинили автомобіль Toyota Camry для перевірки документів, але водій поводився зухвало і не припиняв рух, прямуючи прямо на них. В результаті він наїхав на співробітника прикордонної служби, після чого поїхав у невідомому напрямку.

Прикордонному патрулю довелося відкрити вогонь по задніх колесах авто, але це не зупинило порушника.

Наразі правоохоронці встановлюють місце знаходження автомобіля та водія.

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