Одесская область: в Килии пограничники стреляли по «Тойоте» – подробности

Как пишет издание «Бессарабия INFORM» со ссылкой на собственные источники, инцидент случился сегодня, 11 мая, между 16 и 17 часами, на побережье Дуная неподалеку от нефтебазы.

Предварительно известно, что во время патрулирования пограничники остановили автомобиль Toyota Camry для проверки документов, но водитель вел себя дерзко и не прекращал движение, направляясь прямо на них. В результате он наехал на сотрудника пограничной службы, после чего уехал в неизвестном направлении.

Пограничному патрулю пришлось открыть огонь по задним колесам авто, но это не остановило нарушителя.

Сейчас правоохранители устанавливают место нахождения автомобиля и водителя.

Фото иллюстративное