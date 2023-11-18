Одеська область: у дитячому садку знайшли останки людини

Як повідомляє Телеграм-канал «Думська» із посиланням на своє джерело в поліції, дев’ять фрагментів людських кісток виявили під час земляних робіт, що велися у дитячому садку «Малятко» у Білгороді-Дністровському.

Правоохоронці припустили, що смерть людини, чиї кістки виявили робітники, настала 80-100 років тому. Тоді Білгород-Дністровський (Аккерман, Четатя-Албе) входив до складу королівства Румунія.

Проте останки все одно направили на судово-медичну експертизу.

Раніше в поліції розповіли подробиці жахливого вбивства під Одесою.

Фото з Телеграм-каналу «Думська»