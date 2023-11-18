Одесская область: в детском садике нашли останки человека

Как сообщает Телеграм-канал «Думская» со ссылкой на свой источник в полиции, девять фрагментов человеческих костей обнаружили во время земляных работ, которые велись в детском саду «Малятко» в Белгороде-Днестровском.

Правоохранители предположили, что смерть человека, чьи кости обнаружили рабочие, наступила 80-100 лет назад. В то время Белгород-Днестровский (Аккерман, Четатя-Албе) входил в состав королевства Румыния.

Тем не менее, останки все равно направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в полиции рассказали подробности ужасного убийства под Одессой.

Фото с Телеграм-канала «Думская»