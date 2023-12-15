Одещина втратила захисника: у Саф’янівській громаді оголошено День жалоби

Нашим бійцям на гарячому напрямку терміново потрібен Мавік: відкритий збір Нашим захисникам в Авдіївці терміново потрібний дрон Мавік. Оголошений волонтерами кілька тижнів тому збір на квадракоптер завмер і не рухається. А “пташка” потрібна їм тут і зараз. Залишилося зібрати ще 64,5 тисячі гривень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Через обстріли дунайських портів росію виключили з міжнародної організації Росію позбавляють членства в Дунайській комісії через її ракетні та дронові удари по Нижньому Дунаю в Україні. Таке рішення комісія ухвалила на 100-му ювілейному засіданні під головуванням України. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ