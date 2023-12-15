Одещина втратила захисника: у Саф’янівській громаді оголошено День жалоби

За свободу та незалежність України віддав своє життя мешканець села Першотравневе Ізмаїльського району Геннадій Іванов. Завтра, 16 грудня, Героя живим коридором зустрічатимуть земляки.
Про це повідомили у Саф’янівській громаді.
Водій-машиніст екскаватора інженерно-саперної роти солдат Геннадій Іванов загинув восьмого грудня поблизу населеного пункту Орлянське Куп’янського району Харківської області.
14 грудня загиблого воїна, який повернувся додому на щиті живим коридором на в’їзді до Ізмаїлу, зустрічали городяни.
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Завтра, 16 грудня, о 10.00 воїна зустрінуть живим коридором у рідному селі Першотравневе. Поховають Героя на місцевому цвинтарі.
16 грудня на території громади оголошено День жалоби.