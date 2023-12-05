За знищений особняк Гавсевича власнику та підряднику загрожує в’язниця: прокуратура

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що власника особняка Гавсевича та керівника підприємства-підрядника звинувачують в умисному знищенні, руйнуванні та пошкодженні об’єктів культурної спадщини чи їх частин (ч. 5 ст. 298 КК України). Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Також у прокуратурі повідомили, що власник особняка, який є об’єктом культурної спадщини, спільно з підрядником, без відповідного дозволу, провели будівельні роботи з демонтажу огороджувальних та опорних конструкцій будівлі.

Нагадаємо, знесення будівлі, що охороняється державою і знаходиться під арештом в рамках одного з кримінальних проваджень колишнього нардепа Леоніда Клімова, за документами проходить як «протиаварійні роботи», розповіли у міському ДАБК. Їх санкціонував департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини обласної військової адміністрації.

За висновками слідчих, такі дії обвинувачених призвели до руйнування об’єкта культурної спадщини, який знаходиться у реєстрі пам’яток архітектури. Хокрема, протиправними діями відбулась руйнація конструктивних елементів та архітектурно-художніх елементів інтер’єру приміщень особняка.

Прокуратура наразі вживає усіх заходів, аби зобов’язати власника відновити будівлю-пам’ятку містобудування та архітектури.

Довідка.

Відповідно до наказу Міністерства культури та туризму України від 16.06.2007 будівлю за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 1 – «Особняк Гавсевича» (архітектор Гальперсон С.С.), яка побудована у 1903 році, визнано пам’яткою архітектури й містобудування місцевого значення та взято під охорону держави.