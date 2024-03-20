Одеська область: Сухий лиман здають в оренду на 7 років – підсумки аукціону

У вівторок, 19 березня 2024 року, у державній електронній торговельній системі «Прозорро.Продажі» відбувся перший в Україні онлайн-аукціон з права оренди акваторії Сухого лиману на Одещині, оголошений Держрибагентством.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті «Прозорро.Продажі», акваторія лиману здається в оренду для морської аквакультури на 7 років. Ділянка у водах Сухого лиману площею понад три гектари має вільний водообмін із морем та достатню солоність для вирощування молюсків та креветок.
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Повідомляється, що за підсумками торгів після укладення угоди до державного бюджету надходитимуть майже 9 тис. гривень на рік.
Аукціон проходив щодо підвищення ціни. Вартість оренди стартувала з більш як 7 тисяч гривень на рік. На торгах змагалися двоє учасників, за результатами аукціону фінальна вартість активу становить майже 9 тис. гривень.
Хто став переможцем, не уточнюється, але зазначається, що він має 30 календарних днів після підписання протоколу, щоб укласти відповідний договір. Після цього він має у п’ятиденний строк сплатити вартість річної оренди водної ділянки, визначену за результатами онлайн-аукціону.
Рішення про оренду акваторії Сухого лиману Кабінет Міністрів через онлайн-аукціони Кабінет міністрів ухвалив 26 січня 2024 року.
Нагадаємо, у вересні 2023 року в Сухому лимані біля Чорноморська було виявлено забруднення вод водойми через розлив нафтопродуктів із судна Excalibur.