Одеська область: Сухий лиман здають в оренду на 7 років – підсумки аукціону

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті «Прозорро.Продажі», акваторія лиману здається в оренду для морської аквакультури на 7 років. Ділянка у водах Сухого лиману площею понад три гектари має вільний водообмін із морем та достатню солоність для вирощування молюсків та креветок.

Повідомляється, що за підсумками торгів після укладення угоди до державного бюджету надходитимуть майже 9 тис. гривень на рік.

Аукціон проходив щодо підвищення ціни. Вартість оренди стартувала з більш як 7 тисяч гривень на рік. На торгах змагалися двоє учасників, за результатами аукціону фінальна вартість активу становить майже 9 тис. гривень.

Хто став переможцем, не уточнюється, але зазначається, що він має 30 календарних днів після підписання протоколу, щоб укласти відповідний договір. Після цього він має у п’ятиденний строк сплатити вартість річної оренди водної ділянки, визначену за результатами онлайн-аукціону.

Рішення про оренду акваторії Сухого лиману Кабінет Міністрів через онлайн-аукціони Кабінет міністрів ухвалив 26 січня 2024 року.

Нагадаємо, у вересні 2023 року в Сухому лимані біля Чорноморська було виявлено забруднення вод водойми через розлив нафтопродуктів із судна Excalibur.