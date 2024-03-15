Сухий лиман здають в оренду: які екзотичні морепродукти з’являться на Одещині

Сухий лиман розташований на північно-західному узбережжі Чорного моря, поблизу міст Одеса й Чорноморськ.

Довжина лиману 15 км, ширина від 0,1 до 3 км, площа 10 кв. км, глибина 3-6 м. Солоність води 14-16 проміле.

У 1957 році Сухий лиман у зв’язку з будівництвом Іллічівського порту був з’єднаний з морем навігаційним каналом, тому тепер фактично є морською затокою.

Лиман є місцем нересту і нагулу таких видів риб, як глось, бички (особливо численний зеленчак), атерина, кефалі. Через забруднення чисельність і біомаса багатьох форм життя зменшується, поширюються морські види з Чорного моря.

Розвиток економіки та туризму

Усі лимани Одещини, за винятком природоохоронних територій, придатні для вирощування марикультур. Проте в Україні цей напрям бізнесу ще недостатньо популярний, попри великі перспективи та заохочення з боку Євросоюзу.

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Віталія Головні, оренда Сухого лиману дасть змогу постачати на внутрішній ринок якісні, корисні і доступні за ціною морепродукти.

Договір про оренду буде укладатися на сім років. Такий термін зумовлений тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отриманий на третій рік господарчої діяльності.

Це безпечно?

Математичне і супутникове моделювання показали, що через теракт рф на Каховській ГЕС постраждав і Сухий лиман. Вибух і подальший паводок вплинули на пониззя лиману та портову територію, де знаходиться штучно створена затока.

— Але частина лиману, де будуть розвиватися марикультури, відділена від порту мостом і має мінімальний водообмін з портовою частиною водойми, тож вода з Каховського сховища сюди не потрапила, — пояснив виконуючий обов’язки директора Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін.

Втім дослідження якості води в лимані проводяться регулярно. Минулого разу проби відбирали ще до підриву дамби на Каховській ГЕС. Наступні дослідження заплановані на весну цього року — працівники Інституту морської біології НАН України візьмуть проби води на загальну гідробіологію.

Екзотичні креветки на Одещині

Зараз на Сухому лимані, за інформацією Держрибагенції, плануються садкові господарства.

— Ми запропонували брати великі садки розміром п’ять на п’ять метрів. Частина лиману буде відгороджена. Туди запустять посадковий матеріал, який вживатиме місцеву флору і фауну. І щоб отримати продукт швидко, його можна підкормлювати, — розказав провідний науковий співробітник Інституту морської біології НАН України Юрій Квач.

У лимані можна виростити таїландську креветку Макробрахіум Розенберга. Її активно вирощують в Україні у замкнутих господарствах. Наприклад, в Одесі це роблять у підвалах у солонуватій воді, де вона виростає майже до пів метра. Хоча для продажу підходить і десятисантиметрова — такого розміру вона досягає всього за рік.

— Якщо вирощувати її в басейні розміром півтора на півтора метра, то личинки можуть з’їсти одна одну. З тисячі виросте дві штуки. До того ж зимою воду в басейні треба підігрівати. Виробництво затратне і невигідне. Якщо вирощувати креветки в природі, то можна отримати нормальну продукцію у великій кількості. А зимою виробництво консервувати. Буде прибуток, — пояснив Юрій Квач.

Окрім таїландської, в лимані приживеться і японська креветка — вона любить солонувату воду і чудово переживає зиму. Тим паче, що для розмноження личинок не потрібно спеціально заселяти, адже цей вид уже проживає у водоймі. Це додатково здешевлює продукцію. До того ж узимку господарство простоювати не буде.

Найбільше такий бізнес може зацікавити тих, хто вже тримає господарства на Сухому лимані та вміє працювати з аквакультурами, отже і інфраструктура, і логістика вже налагоджені.