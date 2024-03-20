Одесская область: Сухой лиман сдают в аренду на 7 лет – итоги аукциона

Во вторник, 19 марта 2024 года, в государственной электронной торговой системе «Прозорро.Продажі» состоялся первый в Украине онлайн-аукцион по праву аренды акватории Сухого лимана в Одесской области, объявленный Госрыбагентством.
Согласно информации, опубликованной на сайте «Прозорро.Продажі», акватория лимана сдается в аренду для морской аквакультуры (моллюсков и креветок) на 7 лет. Участок в водах Сухого лимана площадью более трех гектаров имеет свободный водообмен с морем и достаточную соленость для выращивания моллюсков и креветок.
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Сообщается, что по итогам торгов после заключения соглашения в государственный бюджет будут поступать почти 9 тыс. гривен в год.
Аукцион проходил по повышению цены. Стоимость аренды стартовала с более чем 7 тысяч гривен в год. На торгах соревновались два участника, по результатам аукциона финальная стоимость актива составляет почти 9 тыс. гривен.
Кто стал победителем, не уточняется, но отмечается, что у него есть 30 календарных дней после подписания протокола, чтобы заключить соответствующий договор. После этого он должен в пятидневный срок оплатить стоимость годовой аренды водного участка, определенную по результатам онлайн-аукциона.
Решение об аренде акватории Сухого лимана Кабинет Министров через онлайн-аукционы Кабинет министров принял 26 января 2024 года.
Напомним, в сентябре 2023 года в Сухом лимане возле Черноморска было обнаружено загрязнение вод водоема из-за разлива нефтепродуктов с судна Excalibur.