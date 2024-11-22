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Одеська область: співспівробітники ТЦК продавали відстрочки від мобілізації

Одеська область: співспівробітники ТЦК продавали відстрочки від мобілізації

В Одеській області два співробітники районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки продавали військовозобов’язаним відстрочки.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Слідство встановило, що подільники запропонували одному чоловіку за 1300 доларів оновити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відстрочкою від мобілізації.

Відмова чоловіка, за словами чиновників, унеможливила б оновлення документа у встановлений Законом спосіб. Натомість згода надавала б привілейовану знижку надалі, за потреби знову оновити відмітку.

Одного з чиновників поліцейські затримали під час зустрічі з «клієнтом» у центрі міста, а пізніше і його спільника.

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Ділкам повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав чоловікам запобіжні заходи. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, що тепер можна поскаржитися на роботу ТЦК – запрацювала «гаряча лінія».

 

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