Одесская область: сострудники ТЦК продавали отсрочки от мобилизации

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Следствие установило, что подельники предложили одному мужчине за 1300 долларов обновить временное удостоверение военнообязанного с отсрочкой от мобилизации.

Отказ мужчины, по словам чиновников, сделал бы невозможным обновление документа в установленный Законом способ. Зато согласие предоставляло бы привилегированную скидку в дальнейшем, при необходимости снова обновить отметку.

Одного из чиновников полицейские задержали во время встречи с «клиентом» в центре города, а позже и его сообщника.

Дельцам сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Суд избрал мужчинам меры пресечения. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

Напомним, что теперь можно пожаловаться на работу ТЦК – заработала «горячая линия».