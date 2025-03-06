Про це повідомляє ресурс Опендатабот.

На Одещині зафіксували 525 210 боржників, що робить її однією з областей з найбільшими борговими зобов’язаннями в Україні. Випереджають наш регіон тільки Київ і Дніпропетровська область.

Загалом по країні з початку року кількість проваджень у Єдиному реєстрі збільшилася на 164 304, що загалом становить понад 9 мільйонів боргів. Серед найпоширеніших причин – несплачені штрафи за порушення ПДР, яких налічується 1,9 мільйона.

Борги на комуналку, за даними Опендатаботу, становлять понад 8% від загальної суми.

Погасити заборгованість за спожиті послуги теплопостачання в Одесі просять у КП «Теплопостачання міста Одеси».

Деталі щодо способів оплати та консультації з питань заборгованості можна отримати за такими телефонами:

Абонентський відділ Пересипського району: (063) 361 55 73; (063) 361 55 83; (048) 705 64 11;

Абонентський відділ Приморського району: (063) 361 56 86; (063) 361 56 88; (063) 361 28 92;

Абонентський відділ Київського району: (063) 361 67 22; (063) 361 28 51; (048) 705 61 25;

Абонентський відділ Хаджибейського району: (063) 361 41 87; (048) 705 64 10.

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