Об этом сообщает ресурс Опендатабот.

На Одесщине зафиксировали 525 210 должников, что делает ее одной из областей с наибольшими долговыми обязательствами в Украине. Опережают наш регион только Киев и Днепропетровская область.

В целом по стране с начала года количество производств в Едином реестре увеличилось на 164 304, что в общем составляет более 9 миллионов долгов. Среди самых распространенных причин — неуплаченные штрафы за нарушение ПДД, которых насчитывается 1,9 миллиона.

Долги на коммуналку, по данным Опендатабота, составляют более 8% от общей суммы.

Погасить задолженность за потребленные услуги теплоснабжения в Одессе просят в КП “Теплоснабжение города Одессы”.

Детали относительно способов оплаты и консультации по вопросам задолженности можно получить по следующим телефонам:

Абонентский отдел Пересипского района: (063) 361 55 73; (063) 361 55 83; (048) 705 64 11;

Абонентский отдел Приморского района: (063) 361 56 86; (063) 361 56 88; (063) 361 28 92;

Абонентский отдел Киевского района: (063) 361 67 22; (063) 361 28 51; (048) 705 61 25;

Абонентский отдел Хаджибейского района: (063) 361 41 87; (048) 705 64 10.

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