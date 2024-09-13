Частину міста Одеської області закрили на карантин через сказ

Про це повідомляє Ізмаїльське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.

Відучора в Ізмаїлі з метою запобігання виникненню та поширенню захворювання на сказ деякі вулиці закриті на карантин.

Зокрема, обмеження введено за адресами:

провулок. 1-й Дунайський, буд. 1-28,

провулок. 1-й Чехова, буд. 1-53,

вул Миру, буд. 9-55,

вул. Пирогова, буд. 13-51,

провулок. 2-й Дунайський, буд. 1-20,

вул Євгена Коновальця, буд. 45-88,

вул. Дачна, буд. 1-27.

В Ізмаїльській районній держадміністрації закликають уникати зайвого контакту з тваринами, насамперед це стосується дітей. Власників домашніх тварин закликають прищеплювати своїх собак і кішок проти сказу, а також утримувати собак тільки на прив’язі, або у вольєрах.

Пастухам заборонено мати на випасі сторожових собак, не щеплених проти сказу.

«Сказ – це небезпечна для життя людини вірусна хвороба, яка передається через укус або ослинення хворою твариною. Захворювання може закінчуватися смертю пацієнта. Постраждала від укусу людина повинна негайно звернутися до лікаря з подальшою госпіталізацією та введенням антирабічної вакцини», – зазначили в РДА.

Довідка ОЖ

Зазвичай карантин зі сказу встановлюють на 10 днів, оскільки заражена тварина може передавати хворобу тільки після того, як проявляться клінічні ознаки. Після того, як ці ознаки проявляться, тварина помре протягом 10 днів. Якщо тварина проживе більше десятого дня, вона не виділяла вірус сказу на момент укусу.