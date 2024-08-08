Одеська область отримала понад 100 мільйонів грн на відкриття класів із “Захисту України”

Про це повідомив керівник департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.

За словами Лончака, локації для вивчення нового предмета з’являться в кожній громаді, а у великих містах – по кілька. Також розглядається така можливість на базі закладів профтехосвіти та коледжів.

Для учнів 10-11 класів буде організовано підвезення.

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Заклади, де формуватимуться такі освітні простори, мають працювати винятково в очному форматі та відповідати всім вимогам безпеки. Місця, де розташовуватимуться центри, ще не затверджені – робота триває.

“Слід зазначити, що на закупівлю сучасного обладнання для навчального предмета “Захист України” уряд виділив 1,64 млрд грн. На Одеську область передбачено понад 110 мільйонів гривень. Саме Одеська ОДА затверджує перелік осередків та здійснює розподіл субвенції, яка після всіх необхідних процедур, буде спрямована на місця”, – зазначив керівник освітнього департаменту.

Предмет “Захист України” по-новому

Уже цього року в громадах один осередок на 5-10 шкіл має бути обладнаний сучасною технікою для оволодіння практичними навичками захисту України. Саме на це уряд виділив 1,65 млрд грн субвенції, повідомляє міністерство освіти України.

Розподіл коштів передбачає 100 млн грн для професійного розвитку вчителів та 1,64 млрд грн на закупівлю обладнання.

Осередки “Захисту України” будуть оснащені сучасним обладнанням, зокрема:

симулятори польотів і дрони;

навчальні тири та макети для стрілецької підготовки;

аптечки та манекени для навчання домедичної допомоги;

набори для роботи з електронікою, зв’язком і 3D-друком.

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