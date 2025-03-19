Налог на авто
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Як повідомляє прес-служба Державної податкової служби України, власники дорогих іномарок з Одещини перерахували до бюджету 18,8 млн грн. На першому місці опинився Київ (62,2 млн грн), а на другому – Дніпропетровська область (21,2 млн грн).

Загалом у 2024 році автовласники сплатили близько 220 млн грн податку, що на 37%, або на 59 млн грн більше, ніж роком раніше. Більшість платників – фізичні особи: 7193 особи перерахували до бюджету 136,2 млн грн, а три тисячі юридичних осіб – 83,5 млн грн.

Читайте також:

Фото: Фокус

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою