За перші місяці 2024 року патрульна поліція Одещини зафіксувала 12 785 випадків керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Усі матеріали справ передано до суду для подальшого розгляду.

Водіям нагадують, що за керування у стані сп’яніння передбачені суворі покарання. Згідно з частиною 1 статті 130 КУпАП, порушник отримує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортним засобом на 1 рік. За повторне порушення (частина 2 статті 130) штраф зростає до 34 тисяч гривень, а строк позбавлення прав – до 3 років. Також можливе оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт на 10 діб.

У випадках, передбачених частиною 3 статті 130, штраф становить 51 тисячу гривень, а строк позбавлення прав – 10 років. Додатково може бути конфісковано транспортний засіб або призначено адміністративний арешт на 15 діб. Частина 4 статті 130 передбачає штраф у розмірі 34 тисяч гривень або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням прав на 3 роки.

Поліція наголошує на необхідності дотримання правил дорожнього руху та уникання керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

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