Одеська область: на одному з пунктів пропуску обмежать рух транспорту

З завтрашнього дня, суботи, 9 грудня 2023 року, на Одещині буде тимчасово обмежено рух транспорту на одному з міжнародних пунктів перетину державного кордону між Україною та Молдовою.
Про це повідомляє сьогодні Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
«Починаючи з 9 грудня 2023 року у пункті пропуску «Старокозаче – Тудора» буде ускладнено рух транспортних засобів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього полотна»,
– сказано у повідомленні.
Прикордонники просять громадян врахувати дану інформацію та заздалегідь планувати свої закордонні поїздки.
Як довго діятиме дане обмеження, у Держприкордонслужбі не уточнюють.
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Фото ЦТС