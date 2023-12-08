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Одеська область: на одному з пунктів пропуску обмежать рух транспорту

Одеська область: на одному з пунктів пропуску обмежать рух транспорту

З завтрашнього дня, суботи, 9 грудня 2023 року, на Одещині буде тимчасово обмежено рух транспорту на одному з міжнародних пунктів перетину державного кордону між Україною та Молдовою.

Про це повідомляє сьогодні Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Починаючи з 9 грудня 2023 року у пункті пропуску «Старокозаче – Тудора» буде ускладнено рух транспортних засобів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт дорожнього полотна»,

– сказано у повідомленні.

Прикордонники просять громадян врахувати дану інформацію та заздалегідь планувати свої закордонні поїздки.

Як довго діятиме дане обмеження, у Держприкордонслужбі не уточнюють.

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Фото ЦТС

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