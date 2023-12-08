Одеська область: на одному з пунктів пропуску обмежать рух транспорту

Каварма: готовим одно из главных бессарабских блюд с жительницей села Делень Каварма — це одна з головних страв одеської Бессарабії. Готувати її складно і довго, але страва того варта. «Одеське життя» дізналося рецепт приготування бессарабської каварми у жителів села Делень, і розповідає його вам. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

День української хустки: повернення на Одещину традиційного аксесуара 7 грудня в Україні та світі святкують Всесвітній день української хустки. Перші хустки, які носили в Україні, мали білий колір. А кольорові прийшли до нас із Туреччини. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ