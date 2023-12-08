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Одесская область: на одном из пунктов пропуска ограничат движение транспорта

Одесская область: на одном из пунктов пропуска ограничат движение транспорта

С завтрашнего дня, субботы, 9 декабря 2023 года, в Одесской области будет временно ограничено движение транспорта на одном из международных пунктов пересечения государственной границы между Украиной и Молдовой.

Об этом сообщает сегодня Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

«Начиная с 9 декабря 2023 г. в пункте пропуска «Старокозачье – Тудора» будет затруднено движение транспортных средств, в связи с проведением ремонтных работ дорожного полотна»,

– сказано в сообщении.

Пограничники просят граждан учесть данную информацию и заранее планировать свои зарубежные поездки.

Как долго будет действовать данное ограничение, в Госпогранслужбе не уточняют.

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Фото ЦТС

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Редакция ПРОФИЛЬ

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