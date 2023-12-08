Одесская область: на одном из пунктов пропуска ограничат движение транспорта

Каварма: готовим одно из главных бессарабских блюд с жительницей села Делень Каварма — это одно из главных блюд одесской Бессарабии. Готовить его сложно и долго, но блюдо того стоит. «Одесская жизнь» узнала рецепт приготовления бессарабской кавармы у жителей села Делень, и рассказывает его вам. ПОДРОБНЕЕ

День украинского платка: возвращение в Одесскую область традиционного аксессуара 7 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день украинского платка. Первые платки, которые носили в Украине, имели белый цвет. А цветные пришли к нам из Турции. ПОДРОБНЕЕ

Парамедик с позывным «Док» открыл «Незламну кав’ярню» в Одессе Его зовут Андрей Копица. Но некоторые его побратимы продолжают называть позывным — «Док». Хотя от медицинской сферы до 2022 года он был очень далек. Но полномасштабное вторжение России в Украину вывернуло наизнанку жизнь каждого из нас. ПОДРОБНЕЕ