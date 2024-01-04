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Під Одесою запобігли замовному вбивству: подробиці (відео)

Під Одесою запобігли замовному вбивству: подробиці (відео)

Довготривала ворожнеча із сусідом штовхнула жителя одного із сіл Одеського району замовити його вбивство. Життя ненависного односельця він оцінив у 10 тисяч доларів.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними слідства, на початку грудня 2023 року мешканець Одеського району підшукав кілерів і пообіцяв винагороду 10 тисяч доларів за вбивство сусіда, на якого зачаїв образу. Він надав виконавцям зібрану інформацію про “жертву” та вказав, що спосіб скоєння вбивства його не цікавить, йому важливий лише результат.

Проте виконавці звернулися до правоохоронців, тож усі подальші дії відбувалися під їхнім контролем.

Для забезпечення свого алібі замовник за кілька днів до вбивства виїхав із дому.

Коли все було обумовлено та підготовлено, правоохоронці провели спецоперацію, інсценували вбивство та навіть відправили замовнику «фотозвіт».

Затримали чоловіка під час передачі винагороди за “вбивство”.

Підозрюваний поміщений до ізолятора тимчасового тримання, поліцейські звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За спробу умисного вбивства зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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