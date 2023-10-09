На Одещині дозволили ловити раків, але є обмеження

Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Раків можна ловити у Дністровському лимані, річці Дністер, рукаві р. Турунчук, озера заплави Дністра та Кучурганське водосховище.

Відповідно до Правил аматорського та спортивного рибальства одній особі на добу можна зловити 30 раків на водоймах загального користування.

“Ловля забороняється пастками всіх типів та конструкцій, за винятком раколовок конструкції «хапка». «Хапка» має бути діаметром понад 70 см та кроком осередку понад 22 мм. Дозволяється використання однієї раколовки на рибалку”. – повідомили у патрулі.

Забороняється вилов раків у темний час доби (пізніше години від заходу сонця і раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Мінімальний розмір раку, який можна ловити рибалкам у внутрішніх водоймах – 10 см.

За незаконне добування раків передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству. За один незаконно виловлений рак компенсація – 3332 грн.

Збитки рибному господарству розраховуватимуться за єдиним підходом

Кабінет міністрів України наприкінці вересня ухвалив постанову, якою ухвалено нові розміри штрафів за незаконний лов риби. Про це повідомляють у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

Постанова систематизувала підхід до розрахунку збитків за незаконний вилов риби.

“Зокрема, воно скасувало методику розрахунку збитків для підприємців, яка містила складні формули з багатьма складовими, які не враховували розмір збитків, завданих водним жителям”, – пояснили в агентстві.

Тепер збитки, завдані рибному господарству, розраховуватимуться за єдиним підходом, не поділяючи порушників на фізичних та юридичних осіб.

“При цьому окремо наголошуємо, що їхній розмір для фізичних осіб залишається незмінним”, – зазначили в агентстві.

Так, наприклад, розмір такс за незаконний вилов у рибогосподарських водних об’єктах України одного екземпляра сома становить 5117 грн, сазана – 3706 грн, судака – 3587 грн, щуки – 3468 грн, окуня – 3162 грн, ляща – 1649 грн тощо.

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