Одеська область: хлопцю оголосили вирок за зґвалтування дев’ятирічної дівчинки

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, у червні цього року 25-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проник через незачинені двері до приватного будинку, де на той момент перебували дві сестрички 6-ти і 9-ти років, і силою затягнув старшу дівчинку на сусідський город і зґвалтував. Батьків у той момент вдома не було.

У прокуратурі зазначили, що в основу обвинувального вироку покладено свідчення дитини, отримані під час розслідування за участю психолога. До суду дівчинку не викликали, щоб не травмувати психіку.

Мешканця Одеської області визнано винним у незаконному проникненні до житла та зґвалтуванні малолітньої дитини за ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 152 КК України.

Вирок чоловік очікував під вартою, водночас провину свою не визнав.

Відомості про засудженого внесено до Єдиного реєстру педофілів.

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