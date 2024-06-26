Одеська наукова бібліотека запрошує «за лаштунки мрій»

Як розповіли в ОННБ, Світлана Григорівна Кучеренко – уродженка міста Слов’янськ Донецької області, за спеціальністю – працівник культури, автор цікавих культурно-мистецьких проектів, які популяризують та поширюють надбання вітчизняної культури в Україні та за кордоном, зокрема проекту «Єдина Україна – Схід та Захід разом» (2010).

У 2014 році після початку російської агресії на Сході України Світлана Кучеренко з дітьми була змушена переїхати на Одещину і майже одразу активно увійшла у творче життя нашого регіону.

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З 2019 року Світлана Кучеренко завідує відділом народної творчості та етнографії Одеського обласного центру української культури. За значний внесок у розвиток культури області було нагороджено Почесним знаком Одеської обласної ради, а також дипломами та подяками Департаменту культури національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації.

Писати вірші Світлана розпочала з раннього дитинства, і вже тоді вони присвячувалися рідним – мамі, татові, мальовничій українській природі Кіровоградщини та Донбасу та Україні загалом. Не могла не позначитися на творчості Світлани Григорівни і війна, яка увірвалася у мирне життя українців.

Її вірші публікувалися у різних літературних альманахах, журналах та газетах. А 2024 року дрогобицьке видавництво «Коло» випустило дві збірки поетеси – «Рід мій» та «За лаштунками мрій».

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«Я пишу сьогодні, у дні війни, про свій род – простих і працьовитих людей, про міста та села своєї країни, згадую рідних та далеких українців, яких вважаю своєю родиною… Лірика та проза стали моєю художньою сповіддю, що завжди зцілює душу», – зазначає сама поетеса.

ОННБ запрошує всіх шанувальників поетичного слова на цікаву та надихаючу зустріч. Початок заходу – о 14.00.

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