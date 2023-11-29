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Одесситки, влюбившие мир в свой гопак, планируют собрать деньги на армию (видео)

Одесситки, влюбившие мир в свой гопак, планируют собрать деньги на армию (видео)

Одесские студентки Одесского училища искусств и культуры им. Данькевича влюбили мир в свой гопак. А теперь планируют вместе со своими поклонниками собрать деньги для военных.

Об этом сообщила одна из девушек – Елена Арабаджи, в интервью интернет-изданию.

Девушки получили более полутора миллионов просмотров от пользователей со всего мира. К ним приковано внимание СМИ благодаря одному видео. Девушки даже не ожидали, что кратковременный видеоролик наберет такую ​​популярность.

Народный танец одесских студенток на улице Львова стал вирусным. И движения девушек повторяли во всем мире как профессиональные танцовщики, так и просто любители потанцевать.

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А танцевали участники #hopakchallenge под зажигательную народную песню «Ти ж мене підманула».

По словам Елены, у девушек возникла идея, как с помощью поклонников и участников #hopakchallenge собрать деньги и помочь нашим военным.

Одна из знакомых предложила девушкам провести мастер-класс. Все желающие изучить народный танец вносит денежные взносы, которые затем девушки передадут военным.

А мы напомним, какое видео влюбило мир в украинский народный танец:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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