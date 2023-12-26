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Одеситка продала чужу квартиру у центрі міста

Одеситка продала чужу квартиру у центрі міста

Мешканка Одеси підробила документи та продала квартиру чужих їй людей під виглядом їхньої спадкоємиці. За такою схемою вона отримала 38,5 тисяч доларів та може отримати 12 років в’язниці. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Ще у 2019 році, коли померли власники квартири у будинку на вул. Торговій, жінка з невстановленою помічницею вирішили привласнити чуже житло.

Вони підробили договір купівлі-продажу вказаного житла, датований початком двохтисячних років. Згідно з підробним договором, спадкоємицею ставала донька господарів. Зловмисниці підробили паспорт та ідентифікаційний код на ім’я доньки померлих господарів квартири, аби стати “спадкоємицею”.

А коли вже набула право власності на чужу квартиру, то виставила її на продаж на з інтернет-платформ. На оголошення відгукнулась одеситка, яка й купила квартиру з такою історією. Вона віддала зловмисниці за квадратні метри у центрі 38,5 тисяч доларів США. А придбавши житло, обманута нова власниця сама в ньому й оселилася.

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Та невдовзі до оселі померлих батьків навідалась справжня донька. А виявивши у квартирі незнайому жінку, звернулася до поліції.

Правоохоронцям вдалося встановити зловмисницю, яка за підробленими документами здійснила продаж квартири. Нею виявилася місцева мешканка.

Наразі слідчі встановлюють співучасника злочину та мають намір обрати підозрюваній запобіжний захід та клопочуть про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене правопорушення їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває.

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